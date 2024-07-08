Гафаров о ЖКХ: Офисные работники дня не продержались бы на такой жаре

Условия труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства достаточно непростые, с ним справились бы далеко не все офисные работники. Такое заявление сделал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике в мэрии города.

«Люди работают в любую, даже самую жаркую погоду. Это, поверьте, очень сложно. Думаю, что 9 человек из 10, привыкших трудиться в офисах под кондиционерами, не продержались бы на такой жаре ни одного дня. Наши люди, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, работают, делают все возможное и невозможное, чтобы исключить аварии и обеспечить высокое качество жизни горожан», – подчеркнул Гафаров.

Он также отметил, что горожане вспоминают о сотрудниках сферы ЖКХ только в те моменты, когда сталкиваются с какими-либо проблемами.

«Город стареет, и ярче всего это отражается на сфере ЖКХ. Проложенные несколько десятков лет назад сети с каждым годом только увеличивают процент амортизации и ждут ремонта», – заключил руководитель исполкома.