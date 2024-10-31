Гафаров: Несмотря на беспрецедентные меры у нас тяжелые показатели по погибшим в ДТП

Фото: tatarstan.ru

Ситуация с погибшими на дорогах Татарстана остается сложной, этот год стал непростым для республиканской Госавтоинспекции. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сказал заместитель Премьер-министра РТ – Руководитель Аппарата Кабмина РТ, заместитель председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров.

«Несмотря на то, что мы имеем серьезные подвижки по количеству ДТП на территории Республики Татарстан, неплохие результаты по количеству раненных в ДТП, в то же время у нас тяжелые показатели по количеству погибших. Хотя нами были приняты ряд беспрецедентных мер, которых никто на территории России ранее не применял», – сообщил Шамиль Гафаров.

Он привел в пример запуск программы «Народный инспектор». Напомним, государственная информационная система «Народный инспектор» была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане еще в 2014 году. В течение первых девяти месяцев 2024 года через нее в региональные отделы ГАИ Татарстана поступило 61 205 сообщений о несоблюдении ПДД.

Кроме того, власти республики начали серьезную работу по выявлению «стобалльников» – водителей, которые имеют многочисленные штрафы за нарушения ПДД.

«По линии работы Министерства образования РТ, Министерства молодежи РТ с молодежными организациями запустили интересный проект. Рано или поздно это принесет результат. Мы находимся на правильном пути», – отметил он.

Шамиль Гафаров поблагодарил начальника Госавтоинспекции Татарстана Рустема Гарипова за работу в дни саммита БРИКС в Казани.



«От имени Раиса республики благодарю Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан за саммит глав государств БРИКС 2024, который прошел на территории Татарстана. Работа выполнена на “отлично”. Благодаря слаженной работе мы принесли минимальные неудобства жителям Казани. Мы провели большую организационную работу, что позволило на самом высоком уровне провести саммит глав государств БРИКС на территории Казани», – подытожил Шамиль Гафаров.