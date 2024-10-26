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Экономика 26 октября 2024 12:29

Гафаров: На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили порядка 25 млрд рублей

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В Казани потратили около 25 млрд рублей, чтобы подготовить объекты и инфраструктуру к проведению саммита БРИКС. Деньги выделили как из госбюджета, так и из бюджета РТ, рассказал зампремьер-министра – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Деньги ушли на строительство детского парка на набережной реки Казанки и ремонт сетей освещения по маршрутам саммита. Также к мероприятию починили остановочные павильоны, фасады домов, дороги, надземные и подземные пешеходные переходы, а также поставили ограждения.

Спикер уточнил, что это не окончательные цифры, так как в подготовительные работы вкладывали деньги и частные инвесторы. На их средства (около 1 млрд рублей) ремонтировали отели, где принимали глав государств и других членов делегаций.

#саммит БРИКС #Казань #расходы
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