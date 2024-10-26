Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гафаров: На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили порядка 25 млрд рублей
В Казани потратили около 25 млрд рублей, чтобы подготовить объекты и инфраструктуру к проведению саммита БРИКС. Деньги выделили как из госбюджета, так и из бюджета РТ, рассказал зампремьер-министра – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров, чьи слова приводит РБК Татарстан.
Деньги ушли на строительство детского парка на набережной реки Казанки и ремонт сетей освещения по маршрутам саммита. Также к мероприятию починили остановочные павильоны, фасады домов, дороги, надземные и подземные пешеходные переходы, а также поставили ограждения.
Спикер уточнил, что это не окончательные цифры, так как в подготовительные работы вкладывали деньги и частные инвесторы. На их средства (около 1 млрд рублей) ремонтировали отели, где принимали глав государств и других членов делегаций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»