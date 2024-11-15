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Общество 15 ноября 2024 16:52

Гаджиев: Кибербезопасность – важное направление сотрудничества России и Китая

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Использование цифровых технологий и кибербезопасность являются одними из ключевых направлений сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Китаем. Об этом на форуме «РОСТКИ» заявил депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев.

«Здесь многое зависит от парламентариев наших стран. Как законодатели мы должны обеспечить общую базу для эффективного диалога, создать платформу для долгосрочного функционирования всех процессов как в деловой, так и в образовательной, культурной сферах и других», – подчеркнул он.

Гаджиев напомнил, что между двумя государствами происходит регулярный обмен законодательными практиками. В ходе одной из таких встреч китайские партнеры передали России порядка 10 законов КНР, которые могут быть полезны для законотворческой деятельности парламента.

«Большой интерес представляют законы о борьбе со шпионажем и о гарантиях продовольственной безопасности. Мы же в свою очередь передали законы о противодействии коррупции, о борьбе с терроризмом и другие», – заключил депутат.

#форум РОСТКИ #Китай
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