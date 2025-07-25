Гаджи Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» точно не вылетит из РПЛ в этом сезоне

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эфире «Матч ТВ» заявил, что уверен в силах своей команды в этом сезоне РПЛ. По словам руководителя, дагестанский клуб точно не вылетит из элитного дивизиона.

«Этот сезон будет сложнее, чем прошлый, но мы, конечно же, не вылетим. Будет сложно. Многими нашими футболистами интересуются другие клубы. По Пальцеву были разговоры, но решения о том, чтобы его отдать, сейчас нет. Если Пальцев уйдет, кто у нас будет играть? И по другим позициям то же самое… Правда, это сейчас, а что будет через неделю, кто знает?» – сказал Гаджиев.

В сезоне РПЛ 2024/25 махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре текущего сезона «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:1.