Гаджеты, пюрешки и молчание родителей: эксперты о том, из-за чего у детей беда с речью

Резеда Шигабутдинова: «К году мы ждем, что ребенок начнет складывать односложные слова из двух одинаковых слогов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребенок должен произносить звуки в соответствии с возрастом»

Нормы, по которым ребенок развивается, существуют давно, в них в том числе прописано, в каком возрасте и какие звуки, слова или предложения ребенок должен издавать.

«Мы начинаем спрашивать маму, как ее малыш в 3-4-месячном возрасте начинал гукать, как он начинал гулить. Когда у него начали появляться первые слоги, обычно это в возрасте полугода. К году мы ждем, что ребенок начнет складывать односложные слова из двух одинаковых слогов. Это знаменитые “баба”, “деда”, “мама”, “папа” и так далее», – объяснила заведующая отделением для детей с поражением ЦНС с нарушением психики старшего возраста детской городской больницы №8, невролог Резеда Шигабутдинова.

Ближе к двум годам у ребенка в речи должны появиться простые предложения: «Мама, дай», «Мама, хочу». А спустя год, когда малыш будет готовиться пойти в детский сад, в его речи должны появиться полные предложения.

По словам логопеда Юлии Хамитовой, в определенном возрасте должны появляться определенные звуки. К трем годам у ребенка допускаются дефекты свистящих и шипящих, в произношении букв «ц» и «ч», «л» и «р». По словам специалиста, к четырем годам ребенок должен уметь правильно произносить свистящие и шипящие. А к шести годам процесс звукообразования полностью заканчивается – ребенок должен хорошо произносить все звуки родного языка.

По словам логопеда Юлии Хамитовой, в определенном возрасте должны появляться определенные звуки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гаджеты тормозят психическое и интеллектуальное развитие»

Специалисты отмечают, что все больше становится детей, которые плохо разговаривают, у которых наблюдается задержка речи.

«Мы наблюдаем такую тенденцию: из года в год количество плохо говорящих детей увеличивается. Мы это связываем с тем, что стало больше соматически ослабленных детей, когда идет задержка в развитии основных психических функций ребенка. Плюс к этому нет адекватной речевой среды для развития. В этом виноваты родители, как правило. Сейчас все очень озабочены гаджетами, их дают ребенку чуть ли не с грудного возраста. На эту тему уже есть исследования, и уже доказано, что гаджеты тормозят и психическое, и интеллектуальное развитие детей. И родители тоже увлечены гаджетами, с ребенком не разговаривают – это очень плохо. Дети находятся в речевом вакууме, а они хотят общаться», – отметила логопед казанской больницы №8 Юлия Хамитова.

Опасно для малыша и нахождение в избыточной информационной среде – когда речь родителей постоянно звучит на фоне работающего телевизора, играющей музыки, других посторонних шумов. Логопед объясняет, что из-за этого ребенок перестает вычленять речевые звуки, для него речь становится звуковым фоном.

«С ребенком нужно разговаривать, ребенок должен звучать. Когда вы приходите в семью, там есть дети и там тихо. Задумайтесь, почему. Это противоречит в принципе здравому смыслу. Нас опытные педиатры учили, что здоровый ребенок должен бегать, прыгать, скакать. Это его физиологическая потребность. Родители думают, что дали планшет и им стало тихо, – тихо будет пять минут, но это начало конца», – подчеркнула Резеда Шигабутдинова.

«К году мы ждем, что ребенок начнет складывать односложные слова из двух одинаковых слогов. Это знаменитые «баба», «деда», «мама», «папа» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По опыту невролога, задержка речи чаще происходит у мальчиков. Они в принципе развиваются медленнее девочек – это физиологическая особенность. Но, к сожалению, и расстройства аутистического спектра также чаще наблюдаются среди мальчиков, это подтверждают не только российские данные, но и опыт зарубежных врачей.

По словам врачей, родители раньше заметят странности в развитии ребенка, если у них уже есть старшие дети, ведь есть с чем сравнивать. Нередко к специалистам обращаются бабушки, которые уже воспитали своих детей и лучше замечают разницу между одним малышом и остальными.

«Бич времени – пюрешки и кашки»

Немало детей, по словам врачей, сегодня страдают патологией зубов и челюсти, что тоже ведет к проблемам с речью.

По словам логопеда, большая проблема среди детей – инфантильный тип глотания. Раньше он встречался у детей с ДЦП, но сейчас специалисты видят детей без этого диагноза, но с такой же особенностью.

«У ребенка грудного возраста один тип глотания – у него все создано для того, чтобы он обхватывал сосок при грудном кормлении и глотал, при этом язычок не поднимается, а лежит внизу. Как только ребенок переходит на прикорм, на твердую пищу, чтобы ее проглотить, язычок начинает подниматься наверх, и тип глотания меняется», – объяснила логопед.

«Бич времени – пюрешки, которые можно просто выдавить, кашки, которые можно просто ребенку в рот положить, и малыш не жует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас у детей позже прорезываются зубы, они поздно учатся жевать, а родители ленятся давать твердую еду вовремя.

«Бич времени – пюрешки, которые можно просто выдавить, кашки, которые можно просто ребенку в рот положить, и малыш не жует. Тип глотания не меняется, язычок лежит», – отметила Юлия Хамитова.

Проблемы с жеванием тянут за собой сложности формирования прикуса, а в дальнейшем приводят к проблемам с речью. Другими словами, инфантильное глотание формирует неправильный прикус, что плохо сказывается на речи ребенка.

Когда стоит бить тревогу?

По словам врачей, как только родители почувствовали что-то неладное в развитии ребенка, сразу же нужно обращаться к специалистам. Чем раньше начать лечение, тем эффективнее оно будет.

«Бить тревогу стоит немедленно, как только у родителей появились какие-то подозрения о задержке речевого развития. Это та самая ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Бежать нужно в первую очередь к врачам-специалистам», – отметила невролог.

Медики видят, что сначала родители, как правило, идут к педагогам, психологам и только потом – к врачам-неврологам. Малыша тщательно обследуют, важно понять, у маленького пациента задержка речи или это симптом какого-то заболевания.

Игрушки и книжки у ребенка должны быть строго по возрасту. Важно с малышами читать, учить стихи Фото: © «Татар-информ»

«Если ваш ребенок к трем годам не говорит или говорит плохо, то обязательно нужно обратиться к логопеду и неврологу. Не надо ждать, не надо смотреть на ребенка соседа, у которого ребенок молчал до пяти лет, а потом как заговорил полными предложениями и даже стихами», – считает Юлия Хамитова.

Особенно внимательными, по словам врача, нужно быть родителям, если их малышу до года ставили перинатальную энцефалопатию, если были родовые травмы, если ребенок переносил серьезные вирусные заболевания в младенчестве или получал травмы.

Невролог посоветовала родителям снимать своего малыша на видео. Видеоматериалы очень помогут медикам в постановке диагноза.

Симптом каких болезней задержка речи?

Случается, что отсутствие речи у ребенка не просто проблема, но и отголосок тяжелой болезни.

«Когда речь идет о задержке речевого развития, надо понимать, что это очень обобщенное понятие. Это может быть симптомом какого-то очень грозного заболевания, которых зачастую очень боятся родители», – объяснила детский невролог.

Например, отсутствие речи у ребенка может говорить о РАС – расстройствах аутистического спектра. Чаще всего в этих случаях родители начинают бить тревогу к полутора-двухлетнему возрасту малыша. По словам врача, этот диагноз ставится в возрасте от 18 до 30 месяцев. Именно в это период ребенок учится произносить слоги и, по идее, должен начать потихоньку разговаривать, но в случае РАС этого не происходит. Это же расстройство медики могут заподозрить, если ребенок сначала развивался неплохо, произносил звуки и вдруг резко замолчал.

Нередко молодые родители начинают водить детей на различные занятия с самого раннего возраста Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, задержка речи наблюдается при ДЦП или эпилепсии. Но существует и педагогическая запущенность, когда ребенком просто не занимаются. Эта проблема, по словам врачей, легче всего поддается коррекции.

«Встречаются дети с полевым поведением. Когда ребенок, например, при попадании в помещение начинает хаотично взаимодействовать с предметами, которые попадают в его поле зрения, – он хватает игрушки, кидает их. Очень часто это следствие педагогической запущенности. Родители элементарно не научили ребенка взаимодействовать со средой, не научили ребенка играть», – добавила логопед.

Важно помнить: точно определить, что с малышом, и поставить ему диагноз смогут только медики.

«У одного педагогическая запущенность, у второго – РАС»

Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС вспомнила двоих своих пациентов. Примерно в одно и то же время к ней обратились две семьи. В обеих росли трехлетние мальчики, разница в возрасте была два месяца.

«В первом случае речь шла о педагогической запущенности ребенка. Он был из двуязычной среды. Тогда мы с логопедом рекомендовали семье остановиться на одном языке и только потом присоединять другой. Выбор был за семьей, какой язык они сделают основным. Надо отдать должное маме, она выполняла все наши рекомендации, мы ребенка лечили и медикаментозно, подключали физиотерапию. И после третьего курса лечения ребенок начал читать стихи. Это было очень приятно, до слез», – рассказала Резеда Шигабутдинова.

Сейчас этот ребенок готовится пойти в школу, ходит на подготовительные занятия. Его мама периодически навещает восьмую больницу, пишет врачам, рассказывает, что ее сын успевает все то же, что и его ровесники, и в следующем году станет первоклассником.

«Мы с логопедом рекомендовали семье остановиться на одном языке и только потом присоединять другой» Фото: © «Татар-информ»

«Второй ребенок обратился в том же возрасте. Но сразу начало настораживать, что ребенок почти не контактирует, это ему дается с большим трудом. С первого раза получить контакт даже глазами было невозможно. Мы занимались и с логопедом, и с медицинским психологом. К сожалению, в прошлом году мы были вынуждены констатировать, что наши возможности иссякли. Ребенок ушел под наблюдение психиатров», – рассказала доктор.

У ребенка диагностировали расстройство аутистического спектра. Этот малыш за время работы с медиками значительно улучшил свои навыки речи. Сейчас он даже начал говорить фразами. Он научился играть в возрастные ролевые игры, по мнению врачей, это крайне важно. Его мама была очень довольна результатами лечения. Семья оформила инвалидность, мальчик будет обучаться в специализированной школе.

«Детям с тяжелыми патологиями научиться глотать, жевать, дышать – это уже достижение»

Начинают заниматься с логопедом с шести месяцев. Самому младшему ребенку, который был на консультации у Юлии Хамитовой, было всего три месяца.

Логопед вспомнила случай, когда к ней на консультацию принесли девятимесячного малыша. У него была очень серьезная генетическая патология. Он ни на что не реагировал, находился словно в коконе, глаза не открывались, не жевал, плохо глотал, были проблемы с дыханием. Кто-то даже сказал, что ребенок бесперспективный, однако логопед взялась с ним работать.

«После первого курса занятий со мной, после массажа по моей методике ребенок открыл глаза, начал сглатывать слюну, что немаловажно. Для детей с тяжелыми патологиями даже научиться глотать, жевать, дышать – это уже достижение», – отметила логопед.

После того как ребенок открыл глаза, он начал реагировать на окружающих, начал смотреть в лицо, наблюдать за артикуляцией.

«Это показательный пример, что не надо опускать руки. С такими сложными малышами надо работать», – отметила она.

Медики встречают детей, которые в первом-втором классе умеют уже всё: читать, писать, считать, разговаривают на трех языках Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тщеславные запросы взрослых», или Чем опасно для малышей множество кружков

Нередко молодые родители начинают водить детей на различные занятия с самого раннего возраста. Порой годовалый малыш уже учит иностранный язык, занимается арифметикой и посещает спортивную секцию.

«Мое глубочайшее убеждение, на основании опыта, в том числе материнского: учить ребенка заранее не надо. Кроме того, даже категорически противопоказано. Нужно смотреть на ребенка. Безусловно, развивать его надо, но развитие должно быть сопряжено с возрастом и самим ребенком – его характером. Тут вопрос и к педагогам. Не надо стараться научить ребенка до школы всему», – отметила невролог.

Медики встречают детей, которые в первом-втором классе умеют уже всё: читать, писать, считать, разговаривают на трех языках, – таких ребят в школе учить просто нечему. По словам врачей, самое главное для ребенка до школы – наиграться.

«Самое главное, что ребенок психически не всегда готов, а чаще всего совсем не готов к тому, чтобы реализовывать тщеславные запросы взрослых. Ребенок должен реализовывать свои цели и задачи поступательно, ведь никто не отменял возрастные особенности. Учить читать в 3-4-летнем возрасте не нужно, здоровый ребенок это сделает сам ближе к шести годам. Есть одна хорошая фраза: “Не надо ребенка приучать к чтению, надо окружить его книгами”», – заметила доктор.

Очень важно маме и папе учитывать личностные особенности ребенка, не смотреть на соседских детей и не сравнивать с ними. Важно найти что-то особенное в своем ребенке.

«Не надо перегружать ребенка. У него должно быть детство и нормальное развитие. Не надо 33 кружка, это ни к чему хорошему не приведет – будет перегруз нервной системы. К сожалению, детские неврозы быстро возникают и очень плохо лечатся», – вторит логопед.

«Не надо перегружать ребенка. У него должно быть детство и нормальное развитие» Фото: © «Татар-информ»

«Мама пела ребенку мантры и удивлялась, почему он не засыпает»

Главное – родители должны отложить свои телефоны и общаться со своим малышом. Так, как того требует его возраст.

«Нужно ребенку петь песенки, разговаривать, надо петь потешки, пестушки, сопровождать речью все действия, когда ребенка одеваем, кормим, делаем массаж. Но родители сейчас этого не делают», – рассказала логопед городской детской больницы №8 Юлия Хамитова.

Но, по ее словам, не стоит и общаться с ребенком как со взрослым. Логопед вспомнила случай, когда мама пела своему ребенку мантры и удивлялась, что он не засыпает. Лучше в этом случае использовать колыбельные.

«Гиперопека – это когда ребенок плохо говорит, а родители пытаются предвосхитить все его действия, желания. У ребенка отпадает речевая функция, ведь в этом случае речь ему, по сути, не нужна. Родители ведь и так все поняли и сделали», – объяснила специалист.

Игрушки и книжки у ребенка должны быть строго по возрасту. Важно с малышами читать, учить стихи.

«Когда я спрашивала у одной мамы: “Читаете ли вы своему ребенку художественную литературу?”, она на меня посмотрела очень удивленно и переспросила: “Это букварь? Его мы читаем”», – поделилась логопед.

Многие родители, отмечает специалист, не признают, что у их ребенка есть логопедические проблемы.

«К сожалению, у многих ложное представление – они считают, раз они отвели ребенка к специалисту, показали его, то специалист вытащит волшебную палочку, махнет ею и на глазах все волшебным образом исправится. Этого не будет. Так не работает. Родители должны активно включаться в процесс, только в случае удачного тандема родителя и специалиста будет результат», – подчеркнула логопед.

С логопедом ребенок, как правило, занимается три раза в неделю, а родители находятся с ребенком намного больше.

«Ребенка надо любить и чувствовать. Если мама чувствует, что надо, то это надо сделать. Когда она приходит и говорит: “Что-то не так, но я не понимаю что, посмотрите”. Мы начинаем искать, и действительно находится причина того, из-за чего мама пришла», – подчеркнула невролог.

Но самое главное – чем раньше ребенок попадет в руки специалистов, тем будет лучше.