«Гаджеты будут чинить, а не менять»: чего ждут продавцы «казанской Горбушки»?

На фоне сокращения поставок китайских гаджетов в Россию, приостановки продаж игровой техники японских производителей, а также ухода иностранного ПО, вероятно, наступает золотой век для ремонтников смартфонов и планшетов. Корреспондент «Снега» побеседовал с продавцами казанского «Алтына» и нашел подтверждение своей теории.

На фоне сокращения поставок китайских гаджетов в Россию, вероятно, наступает золотой век для ремонтников

Фото: © Ильгизар Вахитов

«Выгоднее отремонтировать, чем взять новый»

«На днях был случай: я вышел из здания, чтобы встретиться с оптовиком, и пока возвращался обратно в «Алтын», батарейка на телефон выросла в стоимости на 150 рублей», – описывает недавние события один из продавцов.

«Цены поднялись примерно на 30 процентов. Как и доллар в принципе. И он вновь поднялся, поэтому снова ждем новых цен, – прогнозирует продавец из другой лавки. – Комплектующие заметно подорожали. Некоторые экраны, которые мы брали месяц назад, выросли в цене в три раза».

«Цены поднялись примерно на 30 процентов. Как и доллар в принципе»

Фото: © Ильгизар Вахитов

Другой наш собеседник уверен, что, несмотря на повышение цен на комплектующие, от «Алтына» не убудет и люди будут чинить свои гаджеты, причем гораздо чаще, чем раньше:

«За ремонтом люди будут приходить, потому что техника выросла в цене. Очевидно, сейчас выгоднее отремонтировать телефон, чем взять новый. Посмотрите, опять же, на цены: пару недель назад мобильник стоил 50 тысяч, а сейчас – в районе 100 тысяч».

Новая реальность подтолкнет владельцев телефонов и различных гаджетов к более бережному обращению с техникой

Фото: © Ильгизар Вахитов

Многие собеседники «Снега» с «казанской Горбушки» уверены в том, что новая реальность подтолкнет владельцев телефонов и различных гаджетов к более бережному обращению с техникой:

«Человек будет думать, что надо бережно обращаться со своей техникой, и будет ее до последнего чинить».

«Вторичный рынок будет насыщен»

Однако починить можно не все, и иногда единственным выходом остается полная замена старой техники. Один из сотрудников «Алтына» предполагает, что уход официальных дистрибьюторов из России пополнит виртуальные лавки «Авито»: «Вторичный рынок будет весьма насыщен».

Помимо этого, приобрести смартфоны, в том числе iPhone, можно у тех же «алтыновцев» и подобных им продавцов: «Это почти все не ремонтированные телефоны, в оригинальной оболочке. В основном Trade-in. Люди покупают себе новый телефон, а старый сдают нам».

Починить можно не все, и иногда единственным выходом остается полная замена старой техники

Фото: © Султан Исхаков

Работоспособность и законность получения таких устройств досконально проверяется: «Проверяется в том числе IMEI. Мы можем вскрыть телефон и все осмотреть».

Сотрудники не отрицают, что, вероятно, им придется столкнуться с устройствами, которые пользователи каким-то образом привезли из-за границы. Чаще всего, программное обеспечение на таких устройствах если и пригодно для российского пользователя, то не факт, что удобно:

«Изменить это не так просто: то, что зашито в телефон, то зашито в телефон. Apple вообще никак не позволяет в свою ОС влезть. А Samsung стоит на Android, и какие-то методы обхода существуют и будут существовать».

Несмотря на стремительно меняющуюся реальность, сотрудники «казанской Горбушки» в большинстве своем уверенно говорят о будущем: «То, что развивалось, так и будет развиваться. В России, скорее всего, появится много своих, местных продуктов и технологий, потому что нам нужна альтернатива».

Легальное пиратство

В разговоре с «алтыновцами» мы не обошли тему легального пиратства. Напомним, на фоне ухода иностранного софта из России власти начали обсуждать отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения, принадлежащего правообладателям из стран, поддержавших санкции.

«Пиратство будет процветать»

Фото: © Ильгизар Вахитов

Конечно, Минцифры официально опровергло эту информацию: в ведомстве отметили, что выступают против нелицензионного софта. Однако в тот же день в России почему-то разблокировали «Рутрекер».

В «Алтыне» поддерживают такой курс, но отмечают, что ничего инновационного в этом нет: «Давайте будем честны, 80% ПО в России – пиратские программы. Не многие могут себе позволить лицензионное ПО. Пиратство будет процветать».

Ильгизар Вахитов, «СНЕГ»