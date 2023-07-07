«Гадания, старинные ремесла, хороводы и костер»: как Татарстан встретил Ивана Купалу

Праздник славянской культуры «Иван Купала» отметили сегодня в Зеленодольске. Традиционно народные гулянья объединили более 35 тыс. гостей из различных районов Татарстана и соседних регионов. О том, как водили хороводы и на что гадали зеленодольцы, можно узнать в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Второй год подряд один из главных славянских праздников отмечают в Зеленодольске. В этом году гулянья стартовали в излюбленном месте отдыха среди горожан — в парке «Березовая роща». У входа первых гостей праздника встречали аниматоры на ходулях в национальных костюмах.

Ярмарка мастеров удивляла многообразием изделий народного творчества. Около 20 народных умельцев со всего Татарстана представили уникальные предметы. В числе изделий была расписная деревянная посуда со славянской символикой, национальная одежда, украшения ручной работы и традиционные сладкие угощения.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо ярмарки народных промыслов, на площадке праздника в Зеленодольске были организованы мастер-классы, посвященные традиционным славянским ремеслам. Гости празднества могли освоить славянское письмо, изготовить куклу-оберег или же сделать традиционное для Дня Ивана Купалы украшение — венки из живых цветов: ромашек, люпинов и одуванчиков.

До наших дней сохранилось множество гаданий, которые практиковались на Ивана Купалу. Одно из них связано со спуском на воду цветочного венка. По одним поверьям, если венок уплыл, то это означало, что девушка вскоре выйдет замуж, по другим — что у нее впереди долгая жизнь.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Официальное открытие праздника прошло на главной сцене парка «Березовая роща». Оно началось с хореографического пролога и продолжилось выступлениями фольклорных коллективов Татарстана и соседних регионов. Затем к гостям с поздравлениями обратился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Празднование Ивана Купалы становится доброй традицией Зеленодольска. Мы благодарны Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Министерству культуры республики, национальным объединениям за доверие и поддержку в организации народных гуляний. Я уверен, что в скором времени Иван Купала расширит географию, приумножит количество участников, а хоровод будет становится всё более разнообразным и красивым. В нашем районе в дружбе и согласии проживает около 75 национальностей. Иван Купала — это очень добрый и светлый праздник, который помогает нам сохранить язык, традиции обычаи и песни», — подчеркнул глава района.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Славянский праздник «Иван Купала» посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Издревле в этот день устраивали народные гулянья: жгли костры, водили хороводы, плели венки и гадали. Старинные традиции сохраняются и по сей день.

«Сегодня в Татарстане проживают более 4 млн человек, а это 173 различных национальности. Каждый человек независимо от вероисповедания может прийти на любой республиканский праздник и чувствовать себя близким. Благодаря руководству Татарстана мы системно проводим такие народные гулянья. Нам очень приятно, что на праздники приезжают не только жители Татарстана, но и жители соседних субъектов России. Наша задача — сохранить историю, культуру и традиции народов, проживающих на территории республики», — отметил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Главная цель праздника «Иван Купала» — показать многообразие славянской культуры. Для погружения в традиции и обычаи славянских народов были организованы молодецкие игры. Юные богатыри соревновались в перетягивании каната, а взрослые — поднимали бревна.

«В Татарстане в мире и согласии проживают представители около 173 национальностей, и в этом наша сила. Мы вместе отмечаем все праздники и знаем о традициях и истории народов республики. Каждый раз, встречаясь, мы объединяемся и питаемся культурой друг друга, приумножая все традиции, которые передали нам предки. Сегодня многие пришли на праздник семьи с маленькими детьми, поскольку передача самому младшему поколению тех традиций, на которые воспитаны мы, делает нас сильнее», — подчеркнула заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Помимо этого, на территории празднества были организованы в том числе детская игровая зона с росписью игрушек, народные подворья с играми и театр славянских сказок. Семейные пары могли стать как простыми зрителями, так и полноценными участниками театрализованного действа. На выбор можно было разыграть сюжеты из таких народных сказок, как «Молодильные яблоки» и «Баба яга».

Продолжился праздник славянской культуры выступлением группы Zventa Sventana во главе с уроженкой Зеленодольска и финалисткой шоу «Голос» Тиной Кузнецовой. Также на сцене выступил один из основателей творческого коллектива «Гости из будущего» Юрий Усачев. Кульминационными моментами народных гуляний стали массовый хоровод вокруг костра, зажигательный перформанс от театра огня «Джива» и спуск на воду купальских венков.