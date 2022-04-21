Гадалка обманула жительницу Нижнекамска на 150 тысяч, пообещав сохранить ее брак

В Нижнекамске вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба Нижнекамского городского суда.

Как было установлено, гадалка сообщила женщине, что после расклада карт увидела, что брак клиентки – под угрозой. По словам ясновидящей, муж в ближайшее время уйдет и в жизни начнется разлад. Чтобы сохранить брак, гадалка предложила помолиться. За свои услуги она попросила 150500 рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

