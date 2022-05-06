Габдурахманов: Для решения проблемы «пьяных» ДТП необходим комплексный подход

Для контроля ситуации с аварийностью по вине нетрезвых водителей требуется комплексный подход. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов.

«Проблема есть. К примеру, в Буинском и Нижнекамском районах на фоне роста показателей аварийности данный вопрос на муниципальных комиссиях не рассматривался, никакие меры не принимались», – отметил Ленар Габдурахманов.

Габдурахманов отметил, что теперь информацию о нетрезвых водителях можно направить в телеграм-каналы Госавтоинспекции, которые созданы в каждом районе республики. Также сообщить о пьяном шофере можно по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Замначальника ГИБДД РФ отметил, что ощутимое воздействие на водителей оказывают СМИ. К примеру, в прошлом году появилась импровизированная «доска позора» для пьяных водителей.

«В СМИ публикуется не только информация о нарушителе, но и его фотография из зала суда. Эффективность общественного порицания дает положительные результаты – аварийность с участием лиц в состоянии опьянения снижается», – особо подчеркнул Ленар Габдурахманов.