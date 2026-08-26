«Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля 1 сентября в 16:00 состоится показ спектакля «Габдулла – свет» от Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль посвящен жизни и творческому пути Габдуллы Кариева, который посвятил свою жизнь татарской культуре. Постановка идет под звучание народных мотивов. Режиссер – Эльдар Гатауллин.

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

По информации пресс-службы, зрители смогут посмотреть спектакль с синхронным переводом на русский язык. Оборудование для перевода выдается под залог денежной суммы. Вход свободный.

Спектакль проходит в рамках проекта «Вдохновленные Татарстаном» – цикла спектаклей и творческих мастер-классов, посвященных культурному наследию и литературным традициям Татарстана. В основе постановок – произведения выдающихся татарских писателей: Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева.

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

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