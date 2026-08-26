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Культура 26 августа 2026 20:20

«Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле

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«Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле
Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля 1 сентября в 16:00 состоится показ спектакля «Габдулла – свет» от Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль посвящен жизни и творческому пути Габдуллы Кариева, который посвятил свою жизнь татарской культуре. Постановка идет под звучание народных мотивов. Режиссер – Эльдар Гатауллин.

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

По информации пресс-службы, зрители смогут посмотреть спектакль с синхронным переводом на русский язык. Оборудование для перевода выдается под залог денежной суммы. Вход свободный.

Спектакль проходит в рамках проекта «Вдохновленные Татарстаном» – цикла спектаклей и творческих мастер-классов, посвященных культурному наследию и литературным традициям Татарстана. В основе постановок – произведения выдающихся татарских писателей: Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева.

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева

«Күрше» – фестиваль городских событий, реализуемый Институтом развития городов РТ при поддержке Раиса РТ. Программа летнего сезона включает концерты, фестивали, выставки, спектакли, экскурсии, мастер-классы, спортивные и семейные мероприятия.

#казанский кремль #тюз им. г. кариева
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