Габдрахманова: Татарстан вытащил муниципальные архивы из чердаков и гаражей

Муниципальные архивы Татарстана благодаря поддержке республиканского Правительства переехали в современные здания. Отрасль продолжает внедрять цифровые технологии, становясь примером для других регионов, заявила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«У нас нет муниципального архива, за исключением одного единственного, который бы мы не вытащили из чердаков, подвалов. В гаражах у нас сейчас архивы не располагаются. Благодаря поддержке Президента Татарстана мы все архивы отремонтировали», – сказала она.

Архивы Татарстана – лучшие в России по внедрению цифровой трансформации в отрасль, убеждена Габдрахманова. «Мы далеко впереди других регионов Российской Федерации и многие вещи, связанные с цифрой, делаем сами и предлагаем другим регионам. Мы внедряем передовые технологии, стараясь поддержать те структуры, которые у нас работают», – добавила Габдрахманова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после переезда Госархива Татарстана в Столбище прием запросов граждан останется в Казани.