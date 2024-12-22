Госархив РТ: К 2027 году татарстанцы смогут видеть свою родословную на портале госуслуг

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Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова во время телемарафона «С Новым годом, семья!» на канале «ТНВ-Татарстан» заявила, что интерес к родословной растет и к 2027 году при помощи искусственного интеллекта люди смогут находить свою родословную на портале госуслуг.

Уже несколько лет Госархив РТ ведет проект «Ядкэр», когда родословная составляется с помощью искусственного интеллекта. Сейчас проект «реализуется выборочно, для конкретных деревень.

«У нас есть платформа „Вечная память“. Искусственный интеллект нам помогает — переводит с арабской графики все метрические книги. Вы знаете, что они написаны на старотатарском языке и искусственный интеллект помогает быстрее выстроить родословную. Сейчас идет модернизация этой большой платформы. Мы собрали очень много деревень, объем очень большой», — заметила гостья студии.

По прогнозам Габдрахмановой, к 2027 году жители республики смогут видеть свою родословную на портале госуслуг. «Планируется, что 52-53% мы уже успеем сделать. Мне кажется, отличный подарок Году семьи», — добавила Гульнара Габдрахманова.