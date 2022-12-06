Габдрахманова: Интеллектуальную собственность татарстанцев в цифре защитит блокчейн

Соглашение между Государственным архивом Татарстана и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности о включении узла в блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами сети РЦИС РФ подписано сегодня в Казани в здании Правительства РТ. Соглашение позволит защитить авторские права на оцифрованные документы в Татарстане.

«Мы сегодня подписываем уникальное соглашение. Архив Татарстана станет узлом блокчейн-инфраструктуры управления интеллектуальными правами. Архивы Татарстана — лучшие в России по внедрению цифровой трансформации в нашу отрасль», — сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Руководитель ведомства рассказала, какой прорыв совершил Госархив Татарстана в сфере цифровизации за прошедшие годы. На сегодняшний день разработан проект по экспертизе ценности поступивших на хранение документов с помощью искусственного интеллекта.

«Сейчас мы делаем проектную документацию. После того, как она будет готова, мы ее запустим в электронный документооборот и в единую архивную информационную систему (ЕАИС). Все документы, которые поступают к нам, интеллектуальная система будет отбирать. На экспертизу будут поступать только очень интересные документы, когда нужно будет привлекать экспертов», — пояснила Габдрахманова.

Спикер также проинформировала, что в республике доработан модуль «Удаленный читальный зал», к которому подключена платежная система.

«Это сделано в связи с тем, что генеалогам было не совсем удобно работать. Сейчас идет доработка удаленного читального зала, мы „подвешиваем“ туда территориальные отделения Татарстана, начиная с XVI века. Сейчас плотно работаем с Российским архивом древних актов», — добавила Габдрахманова.

После этого информация будет также добавлена в единую архивную информационную систему. Для удобства пользователей названия населенных пунктов и местностей будут указаны в том же виде, в котором они использовались в прошлые века.

Кроме того, разработана еще одна платформа, которая будет продлевать действие электронной цифровой подписи.

«Документы, которые поступают к нам в электронном виде с электронной подписью, через четыре года теряют свою юридическую значимость. Цифровую подпись через каждые четыре года нужно подтверждать. Юридического решения данного вопроса до сих пор не было. Сейчас юридическое решение готово», — проинформировала председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Заместитель директора Госархива Республики Татарстан по хранению аудиовизуальных документов и обязательного экземпляра Сергей Горохов заметил, что новая система позволит сотрудникам архива безошибочно определять правообладателей документов.

«Это позволит защитить интеллектуальные права. Главная задача заключается в том, чтобы архив не просто оцифровал документы, но и мог управлять ими, монетизировать впоследствии, а интеллектуальные права правообладателей при этом были защищены», — сказал он.

Заместитель председателя ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Ирина Яковлева в своем выступлении подчеркнула, что государственные архивы Татарстана — один из флагманов цифровой трансформации архивного дела.

Спикер отметила, что рынок интеллектуальной собственности в России развивается медленно, он пока остается разрозненным и нуждается в цифровизаци.

«Необходимость создание единого реестра обсуждалась давно и нашла свою реализации в создании Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности. В 2021 году он был создан. Сеть создана на технологии блокчейн. Раньше блокчейн всех пугал, поскольку ассоциировался с криптовалютой. Сейчас он используется в промышленном применении и зарекомендовал себя в качестве надежной современной технологии», — подчеркнула Яковлева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан благодаря поддержке республиканского Правительства вытащил муниципальные архивы с чердаков и из гаражей.