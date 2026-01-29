news_header_top
Общество 29 января 2026 10:37

Габдрахманова: «Госархивы РТ вышли из подвалов благодаря программе капремонта»

В Агрызском и Зеленодольском районах Татарстана для размещения муниципального и ведомственного архивов исполкома проведен капитальный ремонт на 50 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

По словам Габдрахмановой, благодаря госпрограмме капремонта госархивы Татарстана «вышли из подвалов».

Габдрахманова поблагодарила руководство республики и Рустама Минниханова за большую поддержку архивной службы и внимание к архивистам республики.

Итоговая коллегия проходит в Казани с участием заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.

#гульнара габдрахманова #госкомитет по туризму рт #итоговая коллегия
