В Минцифры РТ объяснили, почему ИИ не сможет заменить человека на производстве

Главным мотивом для внедрения цифровых технологий на предприятиях становится не снижение затрат, а физическая нехватка людей. Об этом на круглом столе «Экономика Татарстана в эпоху цифровизации» заявил заместитель министра цифровизации Татарстана Булат Габдрахманов.

По его словам, кадровый дефицит сегодня становится главным экономическим аргументом в пользу цифровизации.

«Если раньше предприятие внедряло технологии в первую очередь для того, чтобы получить снижение затрат, то сегодня логика меняется. Физически не хватает людей, существующей команде уже нужно производить больше», – пояснил он.

Габдрахманов подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит человека, но инженер, умеющий применять ИИ, заменит того, кто не владеет этими технологиями. В качестве примера он привел инженера, который четыре часа тратит на исследовательскую задачу и ещё четыре – на отчётность.

«Если мы эти 4 часа за счёт ИИ-компетенций сократим и он посвятит их обратно инженерной задаче, то мы фактически высвободим половину инженера, которого очень сложно найти на рынке», – отметил замминистра.

Он добавил, что в Татарстане сегодня более 2 тыс. вакансий, где требуются компетенции искусственного интеллекта, что в 2,7 раза больше, чем в 2023 году. Однако речь идёт не о разработчиках, а об отраслевых специалистах, у которых начали требовать понимание и умение работать с ИИ.