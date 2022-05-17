G7 рассматривает возможность конфисковать зарубежные активы России

Вопрос конфискации зарубежных активов Центрального банка России обсуждается странами «Большой семерки» и Европейским Союзом. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает РИА Новости.

«Я политически открыт для идеи конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и предложения на столе», — заявил политик в интервью зарубежным СМИ.

Говоря об изъятии частных российских активов, Линднер отметил необходимость посмотреть, «что возможно сделать с точки зрения закона». «Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — сказал он.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заметила, что с юридической точки зрения передать Украине замороженные российские активы будет непросто. По ее словам, такой шаг должен в полной мере соответствовать немецкому законодательству и вероятному решению Европейского суда.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. В том числе были заморожены зарубежные активы Центрального банка РФ.