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Экономика 12 июля 2025 18:50

Фьючерс на биткоин появится на Мосбирже при первой возможности

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Московская биржа готова ввести фьючерсы на биткоин, как только это разрешат действующие правила. Об этом рассказала управляющая рынком деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева, ее слова приводит РИА Новости.

Сейчас биржа предлагает квалифицированным инвесторам торговать фьючерсами на ETF от BlackRock, который полностью повторяет динамику биткоина. Эти торги стартовали 4 июня. Однако такой вариант, по признанию Патрикеевой, неудобен: цена рассчитывается в долларах за одну акцию ETF – примерно 60-70 долларов, и инвесторам приходится дополнительно искать курс самого биткоина, чтобы понять реальную стоимость.

Она пояснила, что запуск ETF стал компромиссным решением в рамках существующих законов. При этом фьючерс на сам биткоин уже технически готов к запуску. Биржа ждет, когда появится хоть небольшая возможность с точки зрения законодательства, чтобы сделать следующий шаг.

Также она добавила, что Мосбиржа изучает запуск инструментов с котировками, которые будут ближе к рыночной цене самих криптовалют – эту тему биржа обсуждает и на внутреннем уровне, и с регуляторами.

#биткоины #Московская биржа
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