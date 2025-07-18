Фёдор Конюхов впервые совершил полет на воздушном шаре над Татарстаном

В небе над Свиягой, в Зеленодольском районе Республики Татарстан, состоялся уникальный воздушный полёт: 17 июля легендарный путешественник Фёдор Конюхов впервые совершил подъём на аэростате над территорией Татарстана. Об этом сообщает аэроклуб GMB AERO.

Экспедиция прошла под руководством опытного пилота, основателя аэроклуба Андрея Ермолаева. Полёт прошёл в штатном режиме — спокойно, безопасно и невероятно живописно.

Фёдор Конюхов, известный всему миру своими уникальными экспедициями, впервые увидел Татарстан с высоты птичьего полёта. Его впечатления оказались поистине восторженными:

«Я много где летал, но здесь — по-настоящему удивительно. Татарстан с высоты — это чистая красота», — отметил путешественник.

Фёдор Конюхов — один из немногих людей в истории, кому удалось облететь Землю на воздушном шаре в одиночку. Его кругосветный перелёт длился 268 часов (11 дней).

В 2016 году Конюхов был признан «Пилотом года» по версии Международной федерации аэронавтики (FAI). Ранее этого же титула был удостоен Юрий Гагарин за полёт в космос в 1961 году.

Первый полёт Фёдора Конюхова в воздушном пространстве Татарстана стал не просто личным открытием для него, но и важным событием для всего региона. Воздушная прогулка вошла в историю как символ встречи великой личности с великой землёй.