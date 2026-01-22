ФХР хочет оспорить решение ИИХФ о недопуске юниоров до мировых стартов

Фото: fhr.ru

Федерация хоккея России подаст апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд) в ответ на решение IIHF (Международная федерация хоккея) о недопуске юношеских сборных России до международных турниров – сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что IIHF оставило в силе ранее наложенные санкции МОК (Международный олимпийский комитет) в отношении национальных команд России и Белоруссии, отстраненных от мировых стартов с 2022 года.

Ранее МОК рекомендовал всем международным федерациям снять ограничения со спортсменов из России и Белоруссии в юношеских и молодежных соревнованиях, а также разрешить этим национальным командам выступать со своим флагом и гимном.