ФХР в будущем году планирует пригласить на Кубок Первого канала команду НХЛ «Вашингтон»

Фото: fhr.ru

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что в будущем году на Кубок Первого канала планируют пригласить команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в которой играет россиянин Александр Овечкин.

«Мы думаем над разными форматами, если в следующем году специальная военная операция закончится, то хотим пригласить какую-либо команду из Северной Америки. Мы будем работать, чтобы к нам приехал «Вашингтон», потому что там Овечкин (Александр) может помочь. Было бы очень здорово и интересно, если бы «Вашингтон» сыграл, а мы бы собрали лучших игроков российских лиг, которые бы вышли против этого клуба. Это была бы изюминка турнира. Если будет мир, то первыми мы можем заинтересовать всё-таки федерации хоккея Канады и США, либо НХЛ», – приводит слова Третьяка ТАСС.

Также глава ФХР отметил, что в случае если не получится этого сделать, то организация готова привлечь молодёжные сборные США или Канады. По мнению Третьяка подобные нововведения оживят турнир.

«В нашей ситуации «Вашингтон» ближе всего к нам, у нас амбассадор там хороший. Мы надеемся на его помощь, потому что он в клубе имеет вес, у него хорошие отношения с руководителями клуба. Это был бы новогодний подарок нам. Думаю, если всё в мире успокоится, первое, что мы захотим сделать, это как раз такой матч. А получится ли — это другое дело. Мне кажется, мы наладим сначала именно отношения с Северной Америкой. Всё-таки Европа игнорирует все наши желания», – сказал Третьяк.

Напомним, последний визит в Россию команда из НХЛ нанесла в рамках «Выставочных игр КХЛ-НХЛ» в 2010 году в Санкт-Петербурге. Тогда «Каролина Харрикейнз» проиграла СКА (3:5).

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря 2025 года. Помимо национальной российской команды участие в нем примут сборные Белоруссии и Казахстана. С расписанием матчей можно ознакомиться по ссылке.

Из «Ак Барса» вызов на данный турнир получили пятеро игроков. Защитник Степан Фальковский и форвард Владимир Алистров сыграют за сборную Белоруссии. В состав «Россия 25» вошли защитники Илья Карпухин и Никита Лямкин, а также нападающий Илья Сафонов.