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Спорт
2 августа 2022  16:42

ФХР создала сборную до 25 лет: в команду молодых звезд попали два хоккеиста «Ак Барса»

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила о создании новой сборной до 25 лет. В состав национальной команды войдут хоккеисты до 25 лет, выступающие в России. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«Проект направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет», – говорится в заявлении.

Фото: © fhr.ru

Так, в состав команды вошло 27 хоккеистов, двое из которых представляют казанский «Ак Барс»: голкипер Вячеслав Пекса и нападающий Дмитрий Кателевский.

Отмечается, что свои первые матчи сборная под руководством Владимира Филатова проведет на турнире Sochi Hockey Open – 2022. Чуть позже команда проведет турнир по стране, где в разных городах России сыграет с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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