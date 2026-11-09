ФХР получила уведомление от ИИХФ об участии сборной России на МЧМ-2027

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Федерация хоккея России (ФХР) получила официальное уведомление от Международной федерации хоккея (ИИХФ) об участии сборной России в молодёжном чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Федерации хоккея России получили такое уведомление», – сообщил источник издания.

По данным источника, ИИХФ подтвердила, что российская команда включена в состав участников турнира. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал международную федерацию допустить российские сборные к соревнованиям, и теперь это решение перешло в практическую плоскость.

Напомним, что МЧМ-2027 пройдёт в декабре в Канаде. Ряд стран, включая Норвегию, Латвию, Чехию и Швейцарию, ранее заявляли о возможном бойкоте матчей с участием России. Однако ИИХФ, исполняя решение CAS, подтвердила участие российской сборной.