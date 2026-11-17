Фото: ФКР

Федерация хоккея России отреагировала на взлом официального сайта Международной федерации хоккея (IIHF).

На несколько минут на ресурсе появилось изображение с российскими хоккеистами и подписью: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить», после чего сайт перестал работать.

«ФХР известно об инциденте с официальным сайтом IIHF, на котором было размещено сообщение, связанное с участием российских сборных в международных соревнованиях. ФХР негативно относится к подобным действиям и считает недопустимым использование неправомерных методов для выражения спортивной или общественной позиции. Федерация не поддерживает вмешательство в работу информационных ресурсов и любые действия, выходящие за рамки правового поля», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ФХР.

В федерации подчеркнули, что защита интересов российских хоккеистов и восстановление их прав на участие в международных соревнованиях должны осуществляться исключительно законными средствами — в соответствии с международными спортивными правилами и установленными юридическими процедурами.

ФХР продолжит последовательно отстаивать права российских спортсменов, взаимодействовать с международными спортивными организациями и использовать все предусмотренные правовые механизмы для достижения этой цели.