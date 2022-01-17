ФХР объявила состав сборной России для подготовки к Олимпиаде в Пекине

Федерация хоккея России (ФХР) назвала игроков, которые начнут подготовку к хоккейному турниру Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.

Отметим, что в список попали три игрока «Ак Барса». Среди них голкипер Тимур Билялов, а также нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков. Всего на сбор вызваны 37 хоккеистов.

Объявлен расширенный состав для подготовки к Олимпийским играм. Изучаем и готовимся болеть за наших!

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📍Первый матч на Играх наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии. В прямом эфире игры сборной покажут Первый канал и https://t.co/hVuJjUTdIJ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/FXqn0ojnUP — Хоккей России (@russiahockey) January 17, 2022



Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).



Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба - «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артём Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг).



Также отмечается, что хоккеисты начнут тренироваться в «Новогорске» лишь после карантинных мероприятий.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первый матч российская сборная проведет 9 февраля против швейцарской команды.

Расписание сборной России на групповом этапе:

9 февраля, 11:40 Россия - Швейцария

11 ферваля, 7:10 Дания - Россия

12 февраля, 16:10 Россия - Чехия