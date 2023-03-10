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Футбольный турнир между врачами и пациентами с пересаженными почками пройдет в Казани
12 марта в Казани в 13.00 состоится футбольный матч между врачами Республиканской клинической больницы Татарстана и пациентами, которым когда-то были сделаны операции по пересадке почки.
Встреча пройдет в спорткомплексе «Буревестник» по адресу: Казань, проспект Победы, 7. Игра будет открытой для всех желающих.
Серия матчей между врачами и пациентами, образовавшими «нефро-лигу», стартовала 10 марта в Уфе. В столице Башкирии пациенты сыграли с врачами РКБ имени Г. Г. Куватова.
12 марта турнир пройдет не только в Казани, но и в Рязани. На татарстанском матче врачи ожидают увидеть пациентов из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска.
Матчи проводятся в рамках проекта «ТрансплантСпорт», поддержанного Фондом Президентских Грантов.
Такие турниры демонстрируют физические возможности пациентов, успехи отечественной медицины и развитие трансплантологии. На футбольном поле встретятся врачи и пациенты, которым подарили второй шанс на жизнь.
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