Футбольный турнир между врачами и пациентами с пересаженными почками пройдет в Казани

12 марта в Казани в 13.00 состоится футбольный матч между врачами Республиканской клинической больницы Татарстана и пациентами, которым когда-то были сделаны операции по пересадке почки.

Встреча пройдет в спорткомплексе «Буревестник» по адресу: Казань, проспект Победы, 7. Игра будет открытой для всех желающих.

Серия матчей между врачами и пациентами, образовавшими «нефро-лигу», стартовала 10 марта в Уфе. В столице Башкирии пациенты сыграли с врачами РКБ имени Г. Г. Куватова.

12 марта турнир пройдет не только в Казани, но и в Рязани. На татарстанском матче врачи ожидают увидеть пациентов из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска.

Матчи проводятся в рамках проекта «ТрансплантСпорт», поддержанного Фондом Президентских Грантов.

Такие турниры демонстрируют физические возможности пациентов, успехи отечественной медицины и развитие трансплантологии. На футбольном поле встретятся врачи и пациенты, которым подарили второй шанс на жизнь.