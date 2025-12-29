Футбольный судья Игорь Захаров помирился с пешеходом после конфликта в центре Казани

Фото: Федерация футбола РТ

Футбольный судья Игорь Захаров, который в октябре стал участником дорожного конфликта с прохожим, достиг мирового соглашения с пострадавшим. Как сообщает Федерация футбола Татарстана, компенсацию по договоренности сторон направили на благотворительность.

По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить их на нужды кондуктивного детского сада «Все сам».

«Дети с особенностями развития и их родители – особенно уязвимая социальная категория. Я считаю, им обязательно нужно помогать, – сказал Игорь Захаров. – Я очень рад, что получилось уладить ситуацию миром, загладить все претензии и сегодня вместе сделать большое и доброе дело».

Напомним, в октябре в соцсетях появилось видео, на котором водитель BMW не уступил дорогу пешеходу, после чего вышел из машины и начал с ним спор. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку – автомобилист повалил мужчину и нанес удар, после чего сел в машину и уехал. Согласно сообщениям в соцсетях, нападавшим был футбольный арбитр Игорь Захаров.