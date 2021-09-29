Футбольный «Нефтехимик» заработал очко в Москве

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня сыграл вничью в Москве с лидером турнира — столичным «Торпедо» со счетом 1:1.

После блестящей (4:1) победы в прошлом туре над «Краснодаром-2» нижнекамцев экзаменовало неоднократно становившееся чемпионом СССР московское «Торпедо», давно стремящееся вернуться в элитный дивизион отечественного футбола.

В первом тайме «Торпедо» сразу показало свою силу и победные намерения. И очень скоро автозаводцы добились успеха. Чемпион России в составе казанского «Рубина», автор исторического гола в ворота грозной «Барселоны» в Лиге чемпионов полузащитник хозяев Александр Рязанцев своевременно подключился к атаке и в красивом прыжке с линии вратарской ударом головы послал мяч в сетку, 1:0. Попытки гостей выровнять ситуацию на поле до перерыва успехом не увенчались.

Во втором периоде нижнекамцы приложили массу усилий, чтобы отыграться. В одном из эпизодов главный арбитр не заметил явную игру рукой защитника «Торпедо» в своей штрафной, не дав пенальти в ворота хозяев. И все-таки гости свой шанс использовали, когда в концовке защитник Марат Ситдиков вовремя подключился к атаке, точно пробив из пределов вратарской хозяев. Боевая ничья, 1:1.

После 14 матчей в активе нижнекамцев теперь 24 очка и седьмое место. В следующем туре 3 октября «Нефтехимик» примет на своем поле красноярский «Енисей».

«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0).

Голы забили: Рязанцев (9) — Ситдиков (87).

Предупреждены: Бердников, Шоркин, Родионов, Емельянов.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов (Ситдиков, 78), Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Баранов, 46), Талалай (Шарифуллин, 68), Юшин, Емельянов, Дворецков (Родионов, 68), Уридия (Котик, 68).