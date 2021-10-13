Футбольный «Нефтехимик» в Нижнекамске разгромил «Спартак-2»

После победы в матче прошлого тура в Краснодаре над «Кубанью» (2:0), «Нефтехимик» сегодня дома продолжил победную поступь.

В первом тайме нижнекамцы с первых же минут обрушили лавину атак на ворота москвичей. На 11-й минуте очень здорово низом пробил Александр Юшин, но мяч попал в штангу. Еще через шесть минут мяч угодил в перекладину ворот «Спартака». Впечатляющий натиск хозяев. Выход к воротам гостей Юшина и голкипер москвичей Тимур Акмурзин, выйдя за пределы своей штрафной, сбил форварда нижнекамцев. За что тотчас получил красную карточку, а возмутившийся удалением своего вратаря наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов был награжден желтой карточкой.

Свое численное преимущество «Нефтехимик» реализовал в конце первой половины встречи. Подача со штрафного, удар головой с линии вратарской Давида Хубаева — 1:0. Все логично. Вскоре после начала второго тайма нижнекамцы увеличили свое преимущество. Это сделал мастерским ударом под перекладину из пределов штрафной Юшин, 2:0.

Не сбавляя оборотов, хозяева продолжили штурмовать ворота «Спартака-2». Поэтому третий гол долго ждать не пришлось. На этот раз Юшин сделал идеальную передачу на Мераби Уридия, которому оставалось только подставить ногу на линии вратарской, 3:0. Разыгравшийся Юшин еще и дубль вскоре оформил, первым успев к отбитому голкипером гостей мячу, 4:0. А в концовке Юшин и вовсе оформил хет-трик, вновь первым успев к мчу после рикошета, 5:0. Разгром москвичей.

После 17 матчей в активе нижнекамцев стало 30 очков, шестое место. В следующем туре 17 октября «Нефтехимик» сыграет во Владикавказе с «Аланией».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Спартак-2» (Москва) — 5:0 (1:0). Голы забили: Хубаев (41), Юшин (47, 68, 86), Уридия (59). Предупреждены: Талалай, Москвичев. На 27-й минуте удален Акмурзин («Спартак»).

«Нефтехимик»: Голубев, Шоркин (Потапов, 46), Ширяев (Мршуля, 77), Котов (Ситдиков, 70), Бердников, Москвичев, Талалай (Дворецков, 40), Хубаев, Емельянов (Галиулин, 70), Юшин, Уридия.