Футбольный «Нефтехимик» проиграл дома «Ротору» со счетом 1:3

Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче первенства ФНЛ проиграл волгоградскому «Ротору» со счетом 1:3, выиграв первый тайм со счетом 1:0.

После двух подряд выездных побед нижнекамцы сегодня принимали на своем поле одного из лидеров высшей лиги чемпионата страны в конце прошлого века.

Уже в первые десять минут первого тайма нижнекамцы могли забить дважды, но не реализовали свои моменты. Все же в середине первой половины встречи хозяева добились своего в ходе быстрой контратаки. Александр Юшин не доходя до чужой штрафной пробил низом с левой и попал точно в дальний угол, четвертый гол Юшина в четырех матчах. В концовке тайма волгоградцы заметно активизировались, но и только. А на последних секундах счет мог стать 2:0, но после неожиданного удара Юшина мяч угодил в перекладину ворот «Ротора».

После перерыва и гости реализовали свой шанс, Камиль Мулин влепил мяч в девятку из пределов вратарской хозяев, 1:1. Волгоградцы заметно прибавили в активности. И за пять минут до конца встречи тот же Мулин оформил свой дубль, головой с линии вратарской замкнувший фланговый прострел, 1:2. А уже в компенсированное время Игорь Школик ворвался в штрафную хозяев и переиграв всех соперников, пробил в дальний угол, 1:3. Заслуженная победа «Ротора».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:3 (1:0). Голы забили: Юшин (22) — Мулин (56, 85), Школик (91). Предупрежден: Шоркин.

«Нефтехимик»: Голубев, Шоркин, Потапов, Ситдиков, Котов, Москвичев, Денисов, Хубаев, Емельянов (Котик, 87), Юшин, Уридия (Дворецков, 78).

После 11 матчей в активе нижнекамцев осталось 17 очков. В следующем туре 19 сентября в Набережных Челнах «Нефтехимик» сыграет с «КАМАЗом».