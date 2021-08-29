Футбольный «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд в первенстве ФНЛ

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Оренбурге одноименной команде со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Уступив в предыдущем туре у себя дома «Томи», нижнекамцы приехали в Оренбург с горячим желанием вернуть потерянные очки. В первом тайме гости стартовали очень активно, но едва не пропустили уже на шестой минуте. Соперники предложили публике открытый футбол. Мог забить на 15-й минуте после впечатляющего флангового сольного рейда Мераби Уридия, но нападающий «Нефтехимика» пробил чуть неточно. В итоге первыми свой шанс реализовали оренбуржцы — Сергеев Бреев точно пробил из центра штрафной – 1:0. Все логично, в целом хозяева переигрывали гостей.

Фото: пресс-служба ФК «Оренбург»

После перерыва оренбуржцы по-прежнему чаще владели инициативой. Правда, на 81-й минуте нижнекамцы забили свой гол, но арбитр его не засчитал, усмотрев в этом эпизоде положение «вне игры». На 85-й минуте счет мог стать 2:0, но голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев мастерски отбил опаснейший удар из пределов своей вратарской. В итоге гости потерпели второе поражение подряд с одинаковым счетом 0:1.

После восьми туров в активе нижнекамцев осталось 11 очков. В следующем туре 5 сентября в Тольятти «Нефтехимик» сыграет с «Акроном».

«Оренбург» (Оренбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0). Гол забил: Бреев (30). Предупреждения: Миронов, Аюпов — Котик, Хубаев.



«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Котов (Чичерин, 86), Ширяев, Шоркин, Хубаев, Денисов, Емельянов, Москвичев (Дворецков, 72), Котик, Уридия (Юшин, 66).