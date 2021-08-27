Футбольный «Нефтехимик» пополнил ряды хавбеком

Состав нижнекамского «Нефтехимика» пополнил 25-летний полузащитник Ильмир Нурисов. Он будет играть под номером 90, информирует клубная пресс-служба.

Ильмир Нурисов является воспитанником школы московского «Чертаново». В 17 лет выступал за дубль краснодарской «Кубани», после перешел в «Урожай». Последним клубом Ильмира был «Витебск» (Белорусская высшая лига).

Нурисов выступал за юношескую сборную России на чемпионате мира 2013 года в ОАЭ. Через два года в ее составе стал серебряным призером чемпионата Европы, проходившего в Греции.