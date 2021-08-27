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Ру Тат
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27 августа 2021  21:54
Cергей Гаврилов

Футбольный «Нефтехимик» пополнил ряды хавбеком

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Состав нижнекамского «Нефтехимика» пополнил 25-летний полузащитник Ильмир Нурисов. Он будет играть под номером 90, информирует клубная пресс-служба.

Ильмир Нурисов является воспитанником школы московского «Чертаново». В 17 лет выступал за дубль краснодарской «Кубани», после перешел в «Урожай». Последним клубом Ильмира был «Витебск» (Белорусская высшая лига).

Нурисов выступал за юношескую сборную России на чемпионате мира 2013 года в ОАЭ. Через два года в ее составе стал серебряным призером чемпионата Европы, проходившего в Греции.

#фк нефтехимик
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