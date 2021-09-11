Футбольный «Нефтехимик» обыграл «Велес», поднявшись на 6-е место в таблице ФНЛ

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» обыграл в Москве соседа по турнирной таблице — «Велес», 2:1. Хозяева заканчивали матч с восемью полевыми игроками после двух удалений.

После девяти туров в активе команд было по 14 очков — восьмое и девятое места в таблице ФНЛ. Однако нижнекамцы приехали в столицу с хорошим настроением после победы в Тольятти над «Акроном» (3:1).

Игра началась с наступления москвичей, причем в первые 10 минут они не дали гостям даже перейти центр поля. Однако затем «Нефтехимик» начал организовывать опасные контратаки. Не забил из выгодной позиции на 26-й минуте Роман Денисов. Прерывая очередной наскок нижнекамцев, на 33-й минуте за излишние эмоции был удален нигерийский полузащитник хозяев Самину Абдуллахи. И очень скоро гости могли бы реализовать численное преимущество, но, убежав к чужим воротам, Мераби Уридия попал в перекладину.

Во втором тайме долгое время гости никак не могли материализовать свое заметное игровое преимущество, пока Александру Юшину не удался обводящий удар в дальний угол, 0:1. Затем после подачи углового с линии штрафной отлетевший мяч хорошо лег на ногу Владимиру Москвичеву, который отправил его в дальний нижний угол, 0:2. Правда, в концовке москвичи один мяч отыграли, 1:2, но и только. Тем более что в компенсированное время у «Велеса» был удален второй игрок, Николай Тарасов. Вторая подряд победа «Нефтехимика» на выезде.

«Велес» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:0). Голы забили Тарасов (87) — Юшин (71), Москвичев (77). Предупреждены: Стаменкович, Тарасов, Смит — Ширяев, Юшин, Ситдиков, Родионов. На 33-й минуте удален Абдуллахи («Велес»), на 92-й минуте за вторую желтую карточку удален Тарасов («Велес»).

«Нефтехимик»: Исупов, Ситдиков, Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев, Денисов (Дворецков, 57), Юшин (Котик, 92), Емельянов (Потапов, 82), Москвичев, Уридия (Котик, 90+2).

После 10 матчей в активе нижнекамцев стало 17 очков, шестое место. В следующем туре 15 сентября «Нефтехимик» примет дома волгоградский «Ротор».