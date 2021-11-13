ФК «Нефтехимик» победил в Липецке

Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном матче первенства ФНЛ обыграл в Липецке местный «Металлург» со счетом 2:1, все голы были забиты в первом тайме.

После двух подряд поражений нижнекамцам не нужен был особый настрой, команда на глазах теряет шансы на пребывание в группе лидеров. В первом тайме хозяева на первых минутах были крепко зажаты на своей половине поля, так велико было преимущество нижнекамцев. Лишь к середине первой половины встречи липчане стали выравнивать игру. А «Нефтехимик» сумел-таки материализовать свое игровое преимущество. Подача с углового Вагиза Галиулина, удар головой Давида Хубаева, 0:1. Однако «Металлург» отыгрался всего через четыре минуты, когда после розыгрыша штрафного Юрий Завезен пробил в притирку со штангой ворот гостей, 1:1. В концовке гости забили гол-клон: подача с углового Галиулина, удар головой Хубаева и Александр Юшин головой же добил отскочивший мяч в сетку, 1:2. Семнадцатый гол лучшего бомбардира турнира Юшина. Все логично: удары в створ ворот 2 — 3, угловые 0 — 4.

В перерыве хозяева поменяли вратаря. «Металлург» заметно активизировался. На 56-й минуте голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев спас гостей от верного гола, ликвидировав выход один на один. В оставшееся время обе команды имели шансы отличиться, но счет так и не изменился. Трудовая победа «Нефтехимика».

«Металлург» (Липецк) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (1:2). Голы забили: Завезен (33) — Хубаев (27), Юшин (44). Предупреждены: Киселев, Войдель, Овчинников — Шоркин, Галиулин.

«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Котов, Шоркин, Бердников, Москвичев (Талалай, 30), Юшин, Емельянов (Калугин, 91), Родионов (Калугин, 91), Хубаев, Галиулин (Дворецков, 75).

После 22 матчей в активе нижнекамцев стало 39 очков, пятое место. В следующем туре 17 ноября «Нефтехимик» примет на своем поле калининградскую «Балтику».