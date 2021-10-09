Футбольный «Нефтехимик» победил в Краснодаре

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» в большинстве со счетом 2:0 обыграл в гостях «Кубань».

На Кубань нижнекамцы приехали после домашнего поражения от красноярского «Енисея» (2:3) с большим желанием вернуть потерянные очки. В первом тайме по большей части времени небольшим территориальным преимущество владела «Кубань». Но создать более или менее опасные моменты краснодарцы не сумели. Нижнекамцы довольно уверенно чувствовали себя под теплым южным солнцем. Время от времени гости убегали в контратаки, но и они отбегали первые 45 минут безрезультатно. Нули на табло по итогам первого тайма были вполне логичными.

После перерыва на поле мало что изменилось. Много борьбы, много беготни, но не было обострения игры. Но в середине тайма у кубанцев за грубую игру был удален Максим Сидоров, хозяева остались в меньшинстве. Вот тут и вспыхнуло. Массированная атака «Нефтехимика», дальний удар Давида Хубаева, рикошет от ноги защитника «Кубани», 0:1. В концовке матч вратарь хозяев рванул в чужую штрафную, перехват мяча, подачу в его вратарскую, и Данила Емельянов спокойно поражает пустые ворота точным ударом головы, 0:2.

«Кубань» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:2 (0:0).

Голы забили: Хубаев (78), Емельянов (95). Предупрежден Гиголаев. На 75-й минуте удален Сидоров (оба «Кубань»).

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Талалай (Дворецков, 73), Москвичев, Юшин, Емельянов, Денисов (Хубаев, 61), Уридия.

После 16 матчей в активе нижнекамцев стало 27 очков, шестое место. В следующем туре 13 октября «Нефтехимик» примет на своем поле московский «Спартак-2».