Футбольный «Нефтехимик» одержал крупную победу над «Краснодаром-2» — 4:1

Футбольный «Нефтехимик» сегодня обыграл на своем поле «Краснодар-2» со счетом 4:1, несмотря на то что пропустил первым. На счету Александра Юшина дубль, оформленный за 12 минут. Обыграв в прошлом туре в Челнах соседний «КАМАЗ» и одержав победу сегодня, нижнекамцы заметно поправили свое турнирное положение.

В первом тайме уже в первые пять минут соперники могли по разу забить, но не удалось. Тем не менее активный, обоюдоострый футбол продолжился, и первыми свой шанс использовали краснодарцы. Хорошим дальним ударом мяч в нижний угол послал Олег Исаенко, 0:1. Но не успели южане порадоваться — менее чем через минуту счет стал 1:1. Примерно таким же дальним эффектным ударом забил Владимир Москвичев. На перерыв команды ушли уже при счете 2:1. Хозяева здорово разыграли угловой, подача в штрафную, удар Максима Шоркина, и хозяева выходят вперед. Удары в створ ворот 5-2.

После перерыва «Нефтехимик» прибавил, что быстро отразилось на характере игры. Подача в чужую штрафную, отскок, великолепный удар Александра Юшкова с разворота с линии вратарской — 3:1. Вскоре мог увеличить преимущество хозяев Мераби Уридия, но попал в штангу. А вот Юшин не промахнулся, когда с лета замкнул навес — 4:1, дубль Александра. Крупная и красивая победа «Нефтехимика».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 4:1 (2:1). Голы забили Москвичев (21), Шоркин (43), Юшин (57, 69) — Исаенко (20). Предупреждены Денисов, Москвичев — Стрельник.

«Нефтехимик»: Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 69), Денисов (Талалай, 69), Юшин, Емельянов (Дворецков, 56), Москвичев (Шарифуллин, 80), Уридия (Данилин, 80).

После 13 матчей в активе нижнекамцев стало 23 очка, пятое место. В следующем туре 29 сентября «Нефтехимик» сыграет в Москве с лидером турнира — «Торпедо».