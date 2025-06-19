Футбольный манеж в Менделеевске назовут «Химик»

В Менделеевске определились с названием нового футбольного манежа – строящийся спортивный объект получит имя «Химик». Выбрали его сами жители города в ходе народного голосования, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Среди предложенных вариантов были «Чемпион», «Пенальти», «Фортуна», «Титан» и «Финт», однако горожане остановились на символичном варианте, отражающем промышленную историю Менделеевска – «Химик».

Манеж возводится при поддержке Правительства Республики Татарстан. Новый спортивный комплекс будет круглогодичным и станет важной частью инфраструктуры района.

«Менделеевск постепенно становится и спортивным центром, у нас проходят два федеральных спортивных события: "Гонка Героев" и забег "Цепная реакция". Такие объекты позволяют развивать не только событийный спортивный туризм, но и поддерживать развитие спорта в самом районе, для наших детей», – отметил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

В настоящее время на объекте продолжаются строительные работы. Открытие манежа запланировано на конец лета.