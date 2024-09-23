Футбольный клуб «Стрела» одержал победу в финале Кубка Татарстана.

В решающей встрече казанский коллектив победил альметьевский «Элмет» со счетом 2:1.

Матч проходил в Альметьевске, на стадионе «Городской», вход на арену был свободным.

В преддверии встречи главный тренер «Стрелы» Олег Миронов рассказал, насколько тернистым оказался путь к решающему матчу.

«С кем мне было играть сложнее всего? В первом раунде встречались с «Интеллигент Строем», во втором – с «Кукмара Бабай», а в третьем выбили «Алабугу». Пожалуй, с елабужской командой было сложнее всего: ребята в ней собраны играющие, к тому же опытные, и тренер грамотный – Владимир Барышев, с которым мы 40 лет назад в «Рубине» играли. Но нам удалось победить в обоих матчах», – цитирует Миронова пресс-служба Федерация футбола Татарстана.

Отметим, что Кубок Татарстана стал первым трофеем в клубной истории «Стрелы».

«Элмэт» добрался до финала, одолев «Академик», «КАМАЗ» и «Нэфис».