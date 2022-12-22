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Спорт
22 декабря 2022  09:27

Футбольный клуб «Рубин» стал автономной некоммерческой организацией

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Футбольный клуб «Рубин» вернулся под управление Татарстана – он стал автономной некоммерческой организацией. Соответствующее постановление накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что НКО создана по инициативе Министерства земельных и имущественных отношений РТ с целью развития физической культуры и спорта в республике. В течение 30 дней министерство должно утвердить устав нового юридического лица и определить состав правления.

Напомним, с 2018 года «Рубин» являлся частной структурой в форме ООО, а ранее был муниципальным автономным учреждением.

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