Футбольный клуб «Рубин» стал автономной некоммерческой организацией

Футбольный клуб «Рубин» вернулся под управление Татарстана – он стал автономной некоммерческой организацией. Соответствующее постановление накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что НКО создана по инициативе Министерства земельных и имущественных отношений РТ с целью развития физической культуры и спорта в республике. В течение 30 дней министерство должно утвердить устав нового юридического лица и определить состав правления.

Напомним, с 2018 года «Рубин» являлся частной структурой в форме ООО, а ранее был муниципальным автономным учреждением.