Футбольный клуб «Нефтехимик» пополнил свой состав воспитанником московского «Динамо»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с 31-летним защитником Никитой Чичериным. В прошлом сезоне этот игрок выступал за клуб ФНЛ «Акрон» (Тольятти).

Чичерин – воспитанник академии московского «Динамо». Всего сыграл в РПЛ 71 матч в составе «Динамо», нижегородской «Волги», «Тамбова» и «Крыльев Советов». Имеет опыт выступления за молодежную сборную России (28 матчей), в составе которой играл на молодежном чемпионате Европы 2013 года.

В «Нефтехимике» Чичерин будет выступать под номером 4, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.