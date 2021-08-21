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21 августа 2021  17:19

Футбольный клуб «Нефтехимик» пополнил свой состав воспитанником московского «Динамо»

Футбольный клуб «Нефтехимик» пополнил свой состав воспитанником московского «Динамо»
Фото: www.fcnh.ru
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Нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с 31-летним защитником Никитой Чичериным. В прошлом сезоне этот игрок выступал за клуб ФНЛ «Акрон» (Тольятти). 

Чичерин – воспитанник академии московского «Динамо». Всего сыграл в РПЛ 71 матч в составе «Динамо», нижегородской «Волги», «Тамбова» и «Крыльев Советов». Имеет опыт выступления за молодежную сборную России (28 матчей), в составе которой играл на молодежном чемпионате Европы 2013 года.

В «Нефтехимике» Чичерин будет выступать под номером 4, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

#фк нефтехимик
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