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Ру Тат
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3 июня 2021  13:28

Футбольный клуб «Нефтехимик» покинули еще три футболиста

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Футбольный клуб «Нефтехимик» по взаимному соглашению сторон покинули три игрока – это защитники Илья Калачев и Федор Первушин, а также нападающий Максим Артемчук, сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Артемчук перешел в «Нефтехимик» в октябре прошлого  года и провел 11 матчей за нижнекамцев в ФНЛ, забил 1 гол. Калачев сыграл 9 встреч в лиге (переехал в Нижнекамск из «Динамо-2» зимой этого года). На счету Первушина (ранее играл в «Факеле») 20 матчей и два гола.

Стоит отметить что по итогам прошедшего сезона «Нефтехимик» покинули уже девять игроков.

#ФК Нефтехимик
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