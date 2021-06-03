Футбольный клуб «Нефтехимик» покинули еще три футболиста

Футбольный клуб «Нефтехимик» по взаимному соглашению сторон покинули три игрока – это защитники Илья Калачев и Федор Первушин, а также нападающий Максим Артемчук, сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Артемчук перешел в «Нефтехимик» в октябре прошлого года и провел 11 матчей за нижнекамцев в ФНЛ, забил 1 гол. Калачев сыграл 9 встреч в лиге (переехал в Нижнекамск из «Динамо-2» зимой этого года). На счету Первушина (ранее играл в «Факеле») 20 матчей и два гола.

Стоит отметить что по итогам прошедшего сезона «Нефтехимик» покинули уже девять игроков.