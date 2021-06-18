Футбольный клуб «Нефтехимик» подписал контракты с еще двумя новичками

Состав футбольного клуба «Нефтехимик» пополнился двумя новыми игроками. Контракты с командой из Нижнекамска подписали защитник Максим Шоркин и полузащитник Павел Баранов. Оба игрока уже находятся в расположении клуба, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

30-летний Максим Шоркин играл за «КАМАЗ» (22 матча и 2 гола в 2011 году). Далее выступал за «Локомотив» (Лиски), «Волгу» (Ульяновск), саранскую «Мордовию», а также за московское «Торпедо», где в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

22-летний Павел Баранов – воспитанник брянского «Динамо». В этом сезоне он сыграл за родную команду 41 матч. На счету футболиста 3 гола и 3 передачи.