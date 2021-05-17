Футбольный «Нефтехимик» объявил об уходе из клуба двух игроков

Два футболиста «Нефтехимика» покинули нижнекамскую команду по взаимному соглашению сторон. Это полузащитники: 20-летний Ильдар Алекперов и 25-летний Бобир Давлатов.

Алекперов перешел в «Нефтехимик» в октябре прошлого года и с тех пор провел в составе основной команды 6 матчей в ФНЛ. Давлатов сыграл 20 матчей в сезонах-2016/2017 и 2020/2021, на счету футболиста одна голевая передача.

«Мы благодарим Ильдара и Бобира за время, проведенное в составе черно-зеленых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», – сообщается на официальном сайте ФК «Нефтехимик».