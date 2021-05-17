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Ру Тат
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17 мая 2021  17:13

Футбольный «Нефтехимик» объявил об уходе из клуба двух игроков

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Два футболиста «Нефтехимика» покинули нижнекамскую команду по взаимному соглашению сторон. Это полузащитники: 20-летний Ильдар Алекперов и 25-летний Бобир Давлатов.

Алекперов перешел в «Нефтехимик» в октябре прошлого года и с тех пор провел в составе основной команды 6 матчей в ФНЛ. Давлатов сыграл 20 матчей в сезонах-2016/2017 и 2020/2021, на счету футболиста одна голевая передача.

«Мы благодарим Ильдара и Бобира за время, проведенное в составе черно-зеленых, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», – сообщается на официальном сайте ФК «Нефтехимик».

ФК Нефтехимик
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