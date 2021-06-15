Футбольный клуб «КАМАЗ» сыграет сегодня решающий матч за выход в ФНЛ

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграет сегодня в Самаре матч последнего тура ПФЛ в группе 4 с местными «Крыльями Советов-2».

Лишь победа в этой игре сохраняет для подопечных Ильдара Ахметзянова шансы на то, чтобы занять первое место в группе и выйти в ФНЛ. Дело в том, что за тур до окончания первенства «КАМАЗ» на одно очко отстает от лидера – ФК «Тюмень». Сибиряки играют сегодня дома с «Ладой» из Димитровграда, которая занимает 11-е место в турнирной таблице.

Лишь потеря очков лидера в игре в Тюмени и победа «КАМАЗа» в Самаре гарантируют команде из Набережных Челнов первое место в группе и выход в ФНЛ. Начало матчей в 16:00.