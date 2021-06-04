Футбольный клуб «КАМАЗ» потерпел разгромное поражение в Ульяновске

Сегодня в Ульяновске футбольный «КАМАЗ» сыграл ключевой матч в сезоне против местной «Волги». Победа в игре практически гарантировала команде из Набережных Челнов первое месте в 4-й группе первенства ПФЛ и выход в ФНЛ по итогам сезона, однако результат игры стал удручающим для татарстанского клуба.

Хозяева, которые занимают 3-е место в лиге, забили в ворота гостей четыре безответных мяча, нанеся «КАМАЗу» самое крупное поражение в этом сезоне (0:4).

На данный момент на счету челнинцев 61 очко после 27 матчей. У «Тюмени» 59 очков после 26 игр и если сибиряки выиграют оба оставшихся матча сезона, то именно они финишируют в 4-й группе на первом месте и выйдут в ФНЛ.

У «Волги», которая разгромила сегодня «КАМАЗ» 56 очков после 26 матчей и теоретически даже они могут финишировать первыми, если татарстанцы и «Тюмень» проиграют оставшиеся матчи в первенстве ПФЛ.





10 июня «Тюмень» в Тольятти сыграет с «Ладой», а «Волга» дома примет «Челябинск».

Матчи последнего тура пройдут 15 июня: «КАМАЗ» в гостях встретится с «Крыльями Советов-2», «Тюмень» дома сыграет с «Ладой» из Димитровграда, а «Волга» в гостях – с «Уралом-2».