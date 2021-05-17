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Ру Тат
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17 мая 2021  18:40

Футбольный клуб «КАМАЗ» получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ

Футбольный клуб «КАМАЗ» получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ
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«КАМАЗ» из Набережных Челнов получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне. Таким образом, клуб из Татарстана соответствует всем критериям для участия во втором по значимости дивизионе российского футбола и сыграет в нем в следующем сезоне, если займет первое место в четвертой группе первенства ПФЛ нынешнего сезона.

Сейчас команда Ильдара Ахметзянова лидирует в турнире, набрав 52 очка после 23-х сыгранных встреч. На три очка от «КАМАЗа» отстает «Тюмень», которая сыграла 22 матча.

Завтра, 18 мая, «КАМАЗ» сыграет в Димитровграде с местной «Ладой». Начало матча в 16:00.

ФК КАМАЗ ФНЛ ПФЛ
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