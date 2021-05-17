Футбольный клуб «КАМАЗ» получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ

«КАМАЗ» из Набережных Челнов получил лицензию на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне. Таким образом, клуб из Татарстана соответствует всем критериям для участия во втором по значимости дивизионе российского футбола и сыграет в нем в следующем сезоне, если займет первое место в четвертой группе первенства ПФЛ нынешнего сезона.



Сейчас команда Ильдара Ахметзянова лидирует в турнире, набрав 52 очка после 23-х сыгранных встреч. На три очка от «КАМАЗа» отстает «Тюмень», которая сыграла 22 матча.

Завтра, 18 мая, «КАМАЗ» сыграет в Димитровграде с местной «Ладой». Начало матча в 16:00.