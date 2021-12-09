Футбольный клуб «КАМАЗ» отдал своего лидера в Хабаровск

30-летний полузащитник челнинского «КАМАЗа» Александр Гаглоев перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Александр дебютировал за автозаводцев в июле 2019-го. Сыграл в 72 матчах и забил 30 мячей.

Судя по всему, продажей своего лидера челнинцы изрядно пополнят свой клубный бюджет. По данным авторитетного портала transfermarkt.ru переход Гаглоева обошелся хабаровскому клубу в 450 000 евро.

Ранее уроженец грузинского Цхинвали Гаглоев играл в «Сахалине» (Южно-Сахалинск), «Нефтехимике» (Нижнекамск), «Алании» (Владикавказ), «Газовике» (Оренбург).

«КАМАЗ» после 25 туров первенства ФНЛ с 33 очками занимает 13-е место. «СКА-Хабаровск» идет пятым с 41 очком. Дальневосточники официально заявили о намерении пробиться в РПЛ, поэтому и усиливают свой состав. Первенство ФНЛ возобновится в начале марта следующего года.