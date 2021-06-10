Футбольный клуб «КАМАЗ» оштрафован за неподобающее поведение игроков во время матча

ФК «КАМАЗ» наказан Российским футбольным союзом за неподобающее поведение игроков во время матча первенства ПФЛ. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет организации, рассмотрев протокол гостевой игры челнинского клуба против ульяновской «Волги».

«В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение (предупреждение шести игроков одной команды) – оштрафовать ФК "КАМАЗ" г. Набережные Челны на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, что матч «Волга» – «КАМАЗ», который состоялся 4 июня в Ульяновске, завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. По ходу игры шесть игроков команды гостей были наказаны желтыми карточками.

После этого поражения клуб из Набережных Челнов сохранил лидерство в группе 4 первенства ПФЛ. Однако идущий на втором месте ФК «Тюмень» отстает от «КАМАЗа» на два очка, имея один матч в запасе. Если сибиряки выиграют обе оставшиеся игры в первенстве, то именно они финишируют в группе первыми и завоюют путевку в персевнтво ФНЛ.