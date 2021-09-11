Футбольный «КАМАЗ» шестой раз подряд проиграл «Оренбургу»

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ набережночелнинский «КАМАЗ» на своем поле проиграл «Оренбургу», пропустив в первом тайме два мяча за минуту. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Поначалу челнинцы по праву хозяев поля владели инициативой, чаще и больше атаковали, но без реального обострения событий. Но в середине первого тайма, усыпив бдительность соперника, оренбуржцы в течение одной минуты забили два мяча в ворота автозаводцев. Сначала Николай Прудников по-хоккейному добил мяч, отлетевший от штанги, а затем Аршак Корян точно пробил в дальний нижний угол, 0:2.

Во втором тайме гости довольно быстро довели счет до 0:3. Ганский нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе четким ударом завершил выход один на один. Конечно, хозяева пытались переломить ход встречи, завладели территориальным преимуществом, но реализовать его так и не смогли. Еще и Корян оформил дубль, выйдя один на один, 0:4. «Оренбург» обыграл «КАМАЗ» уже шестой раз подряд.

Добавим, что в концовке в рядах автозаводцев дебютировал нападающий Тамерлан Мусаев, перешедший на днях в «КАМАЗ» из «Балтики» на правах аренды.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:4 (0:2). Голы забили Прудников (24), Корян (25, 76), Фамейе (52). На 92-й минуте Малых («Оренбург») удален за вторую желтую карточку. Предупреждены: Янушковский — Малых, Аюпов, Сиваков, Миронов.

«КАМАЗ»: Баклов, Тесленко, Морозов (Магомадов, 61), Куликов, Абазов (Аюкин, 46), Бевеев (Кириллов, 74), Свежов, Гаглоев (Мусаев, 79), Калугин, Воронин (Игнатенко, 74), Янушковский.

После 10 туров в активе челнинцев осталось 17 очков, поражение отодвинуло команду на седьмое место. В следующем туре 15 сентября «КАМАЗ» сыграет в Жигулевске с «Акроном».