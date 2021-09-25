Футбольный «КАМАЗ» провел четвертый матч без голов, проиграв «Ротору»

Сегодня футбольный «КАМАЗ» уступил в Волгограде «Ротору» — 0:1, пропустив единственный мяч в середине первого тайма.

Проиграв в камском дерби «Нефтехимику» (0:1), автозаводцы приехали в Волгоград с надеждой улучшить турнирное положение. В первом тайме соперники стартовали достаточно спокойно, стараясь без особой нужды не рисковать. Но первая же ошибка гостей в обороне привела к голу. В прыжке в своей штрафной столкнулись два защитника «КАМАЗа», мяч отлетел к Игорю Школику, и тот вколотил мяч в сетку с линии штрафной, 1:0. Инициатива сразу перешла к хозяевам. Вскоре волгоградцы забили еще раз, но из офсайда, поэтому счет не изменился.

Второй тайм тоже начался с массированных атак волжан. В результате они снова забили, но на этот раз с фолом, и гол засчитан не был. К середине тайма автозаводцы активизировались, но реально угрожать чужим воротам у них не получилось. Уверенная победа «Ротора». «КАМАЗ» не может забить ни одного мяча четвертый матч подряд.

«Ротор» (Волгоград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (1:0). Гол забил Школик (19). Предупреждены Бериашвили, Тесленко, Махатадзе, Обухов — Аюкин.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Аюкин, Абазов (Игнатенко, 46), Магомадов (Бевеев, 46), Тесленко, Кириллов, Гаглоев (Османов, 76), Калугин, Воронин (Мусаев, 68), Янушковский (Хомуха, 85). Из-за дисквалификации игру пропустил полузащитник Виктор Свежов. И, напротив, сегодня состоялся дебют защитника Ивана Хомухи, накануне подписавшего контракт с «КАМАЗом».

После 13 матчей в активе челнинцев осталось 18 очков, десятое место. В следующем туре 29 сентября в Москве «КАМАЗ» сыграет с «Велесом».